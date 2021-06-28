100 Bin Yetişkine "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan Mahremiyet Eğitimi Programı ile bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiye eğitim verildi.

Çocuklara mahremiyet bilinci kazandırmak için yetişkinlere yönelik hazırlanan eğitim programı, 81 ilde çocuk alanında görev yapanları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Çocukların özgüveni ve öz-şefkati yüksek, problemlerle baş edebilen ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmesi, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını korurken; diğer insanların da özeline saygı duyması noktasında ailelerin ve çocuklarla çalışan kişilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan mahremiyet eğitimleri devam ediyor.

Çocuk bakım kuruluşlarında görev yapanlara, koruyucu ailelere, sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalanan ailelere, kreş ve gündüz bakım evi çalışanları ve velilerin yanı sıra çocuk alanında çalışmalar yapan kurum çalışanlarına da verilen bu eğitim programından bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişi yararlandı.

Eğitim programı için uzman ekip

Eğitimler, çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitici Eğitimini almış ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından eğitici olarak belirlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde görev yapan aralarında sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, psikolog ve öğretmen gibi meslek elamanlarının bulunduğu uzman bir ekip tarafından veriliyor.

Kaynak: Bültenler