"100 bin yeni sosyal konut" projesinin kura çekimleri sürüyor
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"100 bin yeni sosyal konut" projesinin kura çekimleri sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin yeni sosyal konut" projesinin kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu.

28.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:50

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin yeni sosyal konut" projesinin kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "100 bin yeni sosyal konut" projesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. Kura çekimleri #TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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