"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA