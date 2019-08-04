100 bin TL'lik dolandırıcılığa: 2 tutuklama

100 bin TL'lik dolandırıcılığa: 2 tutuklama

Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir anneyi evden uzaklaştıran, ardından da küçük kızını kandırıp 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandıran şüphelilerden 2'si tutuklandı.

4.08.2019 09:17
100 bin TL'lik dolandırıcılığa: 2 tutuklama

Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir anneyi evden uzaklaştıran, ardından da küçük kızını kandırıp 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandıran şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da birlikte hareket eden bazı şüpheliler, bir anneyi telefon yöntemiyle evden uzaklaştırıldıktan sonra evin küçük kızını kandırarak 100 bin TL'lik ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptı. Olayın polise intikal etmesinin hemen ardından çalışmaya başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, şüphelileri tespit etti. Tespit edilen A.E., F.Ç., M.Y., H.H.Ş., İ.T., M.S. ve onlarla hareket eden 1 şahıs düzenlenen operasyonla başka bir şehirde yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.