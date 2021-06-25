100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar
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100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar

100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olay, 22 Haziran Salı günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına G.D., İ.A. ve E.A. isimli şahısların karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. G.D. tutuklandı, İ.A. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar
100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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