100 Bin Takipçisi Olan Ev Kadını Youtuber'ın Geliri, Asgari Ücrete Denk

SAMSUN'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Nuran Bilik (31), video paylaşım sitesi Youtube kanalında her gün kendi yemek programını yayınlayarak 100 bin takipçi sayısına ulaştı. Bilik, videolarındaki reklam gelirlerinden aylık asgari ücrete denk bir ücret kazandığını belirterek, aile bütçesine katkı sağlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra kızının doğumu ile birlikte işini bırakan ev kadını Nuran Bilik, 2014 yılında Youtube üzerinden 'Bilik Ailesi' adında kanal açıp video paylaşmaya başladı. 1.5 yıl önce videoların izlenme sayısının artması üzerine Bilik, kanalında yemek tarifi programı yayınlamaya karar verdi. Nuran Bilik, yemek programını yayınlayarak 100 bin takipçi sayısına ulaştı. Bilik, videolarına aldığı reklamların geliriyle aylık asgari ücrete denk para kazanmaya başladı.

Her gün, evde bulanabilecek basit malzemelerle yemek yaptığını anlatan Nuran Bilik, çalışmasını görüntüleyip, montajını da yaparak kanalında paylaştığını söyledi. Aile bütçesine katkı verdiği için çok mutlu olduğunu belirten Bilik, şöyle dedi:

"Mutfakta olmayı çok sevdiğim için, evde bulunabilecek basit malzemelerle yaptığım yemeklerin videolarını çekip paylaşmaya başladım. Bunun sayesinde bir gelir elde etmeye başlayınca videolara daha çok ağırlık verdim. Önce cep telefonu kamerasıyla videoları çekerken sonra kendime kamera, mikrofon, ışık, ses sistemi, bilgisayar aldım. Bilgisayarda video montaj programı öğrendim ve videolarım montajını yapmaya başladım. Kazandığım gelir ile birlikte bu benim için hobi olmaktan çıktı, bir meslek haline geldi. Sanki dışarıda bir işte çalışıyormuş gibi her gün ciddiyetle videolarımı çekip sayfama yüklüyorum. Kazandığım ücreti bu zamana kadar ekipmanların alımında kullandım. Borçları yeni yeni bitiyor. Ayrıca her gün yemek tarifi verdiğim için mutfak giderlerimiz de arttı. Elde ettiğim ücretle mutfak giderlerini karşılıyorum." - Samsun