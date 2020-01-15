"100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvurularda son gün

15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:40

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvurular, e-Devlet'in yanı sıra Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubelerinden bugün mesai bitimine kadar yapılabilecek.