100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı
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100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı

06.11.2020 19:24 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:29
100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı

Samsun'da piyasa değeri 100 bin TL olan 2 bin metrelik fens teli çalan hırsız, jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da piyasa değeri 100 bin TL olan 2 bin metrelik fens teli çalan hırsız, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) çalışma alanındaki özel şirkete ait şantiye bölgesinde bulunan fens teller gece yarısı çalındı. Durumu fark eden şantiye görevlileri hırsızlığı jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından şüpheli H.K.'yı, toplam 2 bin metreden oluşan ve 40 top halindeki teller ile beraber yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.K.'nın, 100 bin lira üzerindeki telleri satmak üzere hurdacıya gittiği bilgisine ulaşıldı. - SAMSUN

100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı
100 bin liralık tel çalan hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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