100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeyi çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansırken, kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.