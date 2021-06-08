100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada
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100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada

100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeyi çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansırken, kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeyi çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansırken, kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Aliağa ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan bir çelik hasır fabrikasının arka bölümünde bulunan alüminyumları kırarak içeri giren 2 kişi, fabrikanın ham madde bölümünde bulunan 100 bin lira değerindeki makine parçalarını ve muhtelif malzemeleri çaldı.

Hırsızlık anı kamerada

İş yerinde meydana gelen hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren şüphelilerden birisinin diğerini arayarak içeri çağırdığı ve ardından şahısların çuval içerisine doldurdukları malzemeleri taşıdıkları görünüyor.

Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada
100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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