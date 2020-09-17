100 bin liralık hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden yakalandı
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100 bin liralık hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden yakalandı

BURSA'da iki ayrı evden toplam 100 bin lira değerinde değerli eşya ve para çalan 2 şüpheli, birinin elindeki dövmeden tespit edilip, yakalandı.

100 bin liralık hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden yakalandı
17.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:23

BURSA'da iki ayrı evden toplam 100 bin lira değerinde değerli eşya ve para çalan 2 şüpheli, birinin elindeki dövmeden tespit edilip, yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta, Çekirge ve Kükürtlü Mahalleleri'ndeki 2 evden yaşanan toplam 100 bin liralık hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerinden 2 hırsızlık olayının da aynı 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerden şüphelilerden erkek olanan elinde dövme olduğu saptandı. Dövmeden yola çıkan ekipler, şüphelilerin A.S.T. (20)  adlı kadın ile H.D. (43) olduğunu belirledi. İkili, geçen salı günü evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 kombi, 2 laptop, 2 çamaşır makinesi ve 1 elektrikli süpürge ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.


Kaynak: DHA

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