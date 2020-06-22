100 bin liralık hırsızlığa aynı aileden 4 tutuklama ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde girdikleri evden çelik kasada 100 bin lira, çek, senet ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen aynı aileden 4 kişi, yakalandıktan sonra tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde girdikleri evden çelik kasada 100 bin lira, çek, senet ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen aynı aileden 4 kişi, yakalandıktan sonra tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı malzemeler ele geçirilirken, çalınan para, diğer değerli evrak ve ziynet eşyaları ise bulunamadı.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi 5060 sokak üzerinde bulunan eve geçen hafta salı günü, kapı göbeğinin kırılarak girilmesi sonucu meydana gelen hırsızlık olayında; içeride bulunan çelik kasa ve kasa içerisindeki 100 bin lira, 2 çek, 2 senet, 2 ayrı çek koçanı, altın yüzük, altın küpe ve altın kolye çalındı. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası araştırma yaptı. Yapılan araştırma ve inceleme sonunda hırsızlığı gerçekleştiren 1'i kadın 4 kişinin Mersin'den Manavgat'a geldiği otomobil tespit edildi. Şüpheliler aynı aileden olan Y.G., L.G., K.G. ve M.G., plakası belirlenen otomobille geçen cuma günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çalınan para, diğer değerli evrak ve ziynet eşyaları bulunamazken, otomobilde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 3 tornavida ve 9 mm çapında 15 tabanca fişeğiyle birlikte altın kolye ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, cumhuriyet savcısının ifadelerini almasının ardından, nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından 'muhafaza altına alınmış eşyayı hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA