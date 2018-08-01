100 Bin Lira Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı (2)
TUTUKLANDILARZonguldak'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadenin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.