100 Bin Lira Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı (2)

100 Bin Lira Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı (2)

TUTUKLANDILARZonguldak'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

100 Bin Lira Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve İ.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler mahkemede verdikleri ifadenin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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