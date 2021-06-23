100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı
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100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

- 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı Adana'da 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli ile akü çalan başka bir zanlı polis tarafından yakalandı.

- 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli ile akü çalan başka bir zanlı polis tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlıların hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde bir hafta içinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, 4 ayrı araçtan akü çalan Özkan Ö. ile 4 ayrı apartmandan yaklaşık 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Ömer P.'yi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla iki şüpheliyi de yakaladı. Ömer P.'nin evinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullandığı tornavida, pense ve el feneri ele geçirildi.

Şüphelilerin, hırsızlık anları ise olay yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ömer P.'nin, girdiği iki apartmandan inşaat malzemelerini çalıp, götürdüğü görüldü. Özkan Ö.'nün ise çaldığı aküyü kucağında taşıması dikkat çekti.

100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı
100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı
100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı
100 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve akü çalan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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