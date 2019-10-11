100 bin kişinin banka hesabını ele geçiren 'Hacker'lar milyonlarca liralık vurgun yapmış

11.10.2019 09:43

Türkiye'de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, siteden işlem yapmaya çalışan 100 bin kişinin banka hesabı bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 2 milyon TL değerinde vurgun yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde gelen ihbarları sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşların paralarını bulunduğu bankaların resmi internet siteleri yerine, 'Hacker'lar tarafından tasarlanan sahte siteler üzerinden hesap yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde 'Hacker'ların Türkiye'de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, sosyal medyadan ilgi çekici reklamlarla vatandaşları bu sitelere yönlendirdiğini ve siteden işlem yapan vatandaşların kimlik bilgileri üzerinden hesaplarındaki paraları çaldıkları belirlendi.



Yaşları 17-20 arasında değişen 8 çete üyesi yakalandı



Ekipler, vatandaşların banka hesaplarında bulunan paraları, birlikte çalıştıkları şahısların banka hesaplarına, GSM numaralarına havale yöntemi ile gönderdiklerini tespit ettiği çetenin çökertilmesi için incelemelerini derinleştirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilginç yöntemleri ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Adana ve istanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda F.A. (20), M.İ.S. (19), İ.B.Ş. (20), O.Ö. (20),T.E. (20), Y.T. (20), MT.A. (17) ve M.T. (20) yakalanarak gözaltına alındı.



Vatandaşların paralarıyla çektikleri fotoğrafları ortaya çıktı



Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına ve 450 bin TL değerinde 2 adet lüks otomobile el konuldu. Şahıslara ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde şahısların 100 bin kişinin banka hesaplarını ele geçirdikleri ve bu yöntemle yaklaşık 2 milyon TL'lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde ise vatandaşların paraları ile çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA