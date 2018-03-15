100 Bin Kişi, Soros'a Karşı Yürüdü

MACARİSTAN'ın Avusturya İmparatorluğu'na karşı başlattığı 1848-49 Özgürlük Savaşı'nın yıldönümü anma törenleri çerçevesinde düzenlenen 'Barış Yürüyüşü' Macaristan'ın tüm bölgelerinin yanı sıra, Sırbistan, Romanya, Avusturya, Ukrayna, Hırvatistan, Slovenya ve Slovakya'da yaşayan azınlık durumundaki Macar vatandaşları da katıldı.

Macaristan'da 2010 yılından bu yana hükümeti tek başına oluşturan merkez sağ parti Fidesz tarafından düzenlenen Özgürlük Savaşı anma törenleri 2012 yılından bu yana 'Barış Yürüyüşü' olarak organize ediliyor.

Budapeşte'nin Buda tarafında toplanan 100 bin kişinin üzerindeki topluluk sağanak yağmura rağmen Margaret Köprüsü'nden geçerek Macaristan Meclisi önündeki Lajos Kossuth Meydanı'nda toplandı. Ellerindeki Macar bayraklarının yanı sıra Macar asıllı ABD'li spekülatör George Soros'u mültecilerin Avrupa'ya gelmesine maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle protesto eden Macarlar, parlamento önünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı dinledi.

ORBAN: MÜLTECİLERE İZİN VERİLMEMELİ

Başbakan Viktor Orban, mültecilerin Avrupa'ya gelmesine izin verilmemesinin gerektiğini, Brüksel'in mültecileri durdurma gibi bir politikayı desteklemediğini, mültecilerin Avrupa'ya geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Orban, konuşmasında George Soros da nasibini aldı. Macaristan'ı ve Avrupa'yı karıştırmak için Soros'un destek verdiğini, Soros'un bu sevdadan vaz geçerek bir an önce Amerika'ya geri dönmesini istediğini kaydetti.