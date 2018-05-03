Bahçeli'nin 100 Bin İmza İçin FETÖ Uyarısına CHP'den Sert Tepki: Aymazlıktır

Partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kafamı karıştıran bir konu var. 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli'ye ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi: Aymazlıktır.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK GİDİCİSİNİZ"

Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışına Twitter'dan sert tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Altay, "Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100.000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz."