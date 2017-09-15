100 Bin Dolar Taşıyan Motosikletli Kuryeye Silahlı Saldırı

Cevizlibağ istikametinde ilerleyen ve para taşıyan motosikletli kuryeye bir minibüs içerisinden ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kayıplara karıştı. İçerisinde 100 bin dolar bulunan para çantasının alınmadığı kaydedilirken, olayın soygun amaçlı mı gerçekleştirildiği konusunda inceleme başlatıldı.



Olay, Zeytrinburnu Merter Kavşağı'nda Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir döviz bürosuna çalışan motosikletli kurye içerisinde yaklaşık 100 bin dolar bulunan para çantasını taşıdığı sırada bir minibüs içerisinden ateş açıldı. Yanında bir kişi daha bulunan motosikletli kurye saldırıda yaralanırken, arkadaşı ise olayı yara almadan atlattı. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi hastaneye kaldırdı. Olayın ardından saldırganlar minibüsle kayıplara karıştı. Olay yerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 100 bin dolar olan çantayı polis korumaya aldı. Olayın soygun amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı gerçekleştiği konusu araştırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL