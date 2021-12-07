İlmin, irfanın merkezi haline gelen ve kütüphane denilince gençlerin tercihi haline gelen Mamak'a ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Keyifli bir ortamda okuma yapmak isteyenlerin, sınavlara hazırlananların uğrak noktası olan Mamak'ın kütüphanelerinden yıl boyunca 100 bin 767 kişi faydalandı. Çocuk ve yetişkin olmak üzere 27 bin 509 kitap bulunan kütüphanelerden, 14 bin kişi 131 kişi bu kitapları ödünç alarak faydalandı. Üye sayısı 13 bin 675'e ulaşan kütüphanelerden, Mayıs Ayı'nda başlayan Kitap Kapınızda uygulamasından faydalanan kişi sayısı 1 bin 430'u buldu. Kitap Kapınızda uygulaması ile evlere gönderilen kitap sayısı ise 3 bin 360 oldu.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

Bir ülkenin en büyük gücünün ülkeyi baştan aşağı imar edebilecek ülkesine bağlı, kendisini bilen gençleri yetiştirebilmek olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizlerde geleceği inşa edecek gençlerimizi ilçemize kazandırdığımız kütüphanelerimizde kitap ve bilgiyle buluşturuyoruz" dedi.

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