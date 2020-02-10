100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı
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100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı

Ceylanpınar ilçesinden gelen ve Hatay sınırına doğru gidecek olan 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

10.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:33
100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı

ilçesinden gelen ve sınırına doğru gidecek olan 100 araçlık askeri konvoy, 'ya ulaştı.


Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden gelerek Şanlıurfa'ya ulaştı. Akçakale çevre yolundan jandarma ve polis eskortluğunda ilerleyen 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların tugaydaki yakıt ikmallerinin ardından Hatay sınırına doğru gideceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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