100,000 Yıl Önce Dünya Üzerinde Kimler Yaşıyordu... Hemen hemen tüm inanç sistemlerinde,toplumların efsanelerinde, devlerden söz eden mitlere,efsanelere,öykülere ve masallara rastlarız. Birçok kültüre ait mit, efsane ve masallarda geçen devler insanlardan farklı görünüşe ve özelliklere sahiptirler. Mesela Odessa destanında geçen bu tek gözlü dev, Cyclops, insanlar gibi görünmesine rağmen alnının tam ortasındaki tek gözle normal bir insandan ayrılmaktadır.