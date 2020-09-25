10 yıllık su sayaçları değişiyor
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10 yıllık su sayaçları değişiyor

25.09.2020 19:40 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:45
10 yıllık su sayaçları değişiyor

Düzce Belediyesi, ömrünü tamamlayan su sayaçlarını değiştirecek.

Düzce Belediyesi, ömrünü tamamlayan su sayaçlarını değiştirecek. Takılacak olan mekanik su sayaçlarının cüzi miktarda olacağı ve bedelinin 5 taksit halinde su faturalarına yansıtılacağı bildirildi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü eski tip sayaç olarak bilinen mekanik (faturalı) su sayaçlarının en uzun 10 yıl süre ile sorunsuz çalıştığını ancak bu süreçten sonra hatalı ölçümler yaptığını belirterek 1 Ekim itibariyle yeni sayaçların takılacağını duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşların mağdur olmaması için bu çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Düzce'de köklü bir dönüşüm için kolları sıvadıklarını ve bu kapsamda da vatandaşa dokunan çalışmalara imza attıklarının altını çizen Başkan Faruk Özlü, "3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanununa göre 10 yıl ömrünü tamamlamış su sayaçlarının değiştirilmesi gerekiyor. Bu kanun çerçevesinde ilgili birimimizi harekete geçirerek ilk etapta 10 bin su sayacının değiştirilmesi için çalışma başlattık. Bahçeşehir bölgesinde 1 Ekim tarihi itibariyle değişimler yapılacak. Vatandaşlarımızın eski sayaçları da tutanak ile kendilerine iade edilecek" dedi.

Ömrünü tamamlayan su sayaçlarının hatalı ölçümler yaparak vatandaşları maddi anlamda zarara uğrattığını belirten Başkan Özlü, "Çok cuzi miktarda olacak olan bu mekanik su sayaçları için 5 taksit halinde faturaya yansıtacağız. 1 Ekim'de Bahçeşehir'de başlayacak değişimler ardından Metek TOKİ konutlarında devam edecek" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

10 yıllık su sayaçları değişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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