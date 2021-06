10 Yıllık Serüven

Eğitim faaliyetlerinin yaş, yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın sürdürülmesini hedefleyen "Okullar Hayat Olsun Projesi", Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü en uzun süreli ulusal projelerden biridir.

"Okullar Hayat Olsun Projesi" ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren tüm okulların; belediyelerle iş birliği yapılarak eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması; öğrenciler ve yetişkinler için "hayat boyu öğrenme merkezi" ve eğlenme- dinlenme etkinliklerine olanak sunan "yaşayan güvenli alanlar" haline dönüştürülmesi amaçlandı. Bu kapsamda okullar fiziki yapıları değiştirilerek yeni bir çehreye kavuşturuldu.

10 yıl süren bu proje öğrencilerin oynamaktan mutluluk duyacağı şekilde düzenlenen okul bahçeleri ayrıca kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere açık; genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin sahiplenebileceği ortak yaşam alanları haline getirildi.

"Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim" ilkesiyle yola çıktığımız proje süresince "Öğrenmenin yaşı yoktur" vecizesi 7'den 77'ye her yaştan milyonlarca insanın hayatına dokunularak gerçeğe dönüştürüldü.

Proje ile 6 yaşındaki Batmanlı Hamza, geleceğe dönük hayallerini resim tualine aktarırken, Denizli Honaz'dan Ayşe teyze 72 yaşında okuma-yazmanın zevkini tattı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımız yeniden canlanırken, yüz binlerce fidan toprakla buluşup geleceğe nefes oldu.

Okullarımız Hayat; Hayatımız da Okullarımız...

Öğrencilerimizin, velilerimizin, mahalle sakinlerinin birer "hayat boyu öğrenme merkezi" ne dönüştürülen okullarımızda, güvenli bir şekilde sanat, kültür, spor ve benzeri birçok alanda sosyalleşmeleri için yapılan çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik.

Toplam 146 bin 92 kursun açıldığı, 2 milyon 410 bin 495 kursiyerin eğitim ve 1 milyon 916 bin 806 kursiyerin kurs bitirme belgesi aldığı "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların yer aldığı dergimizle karşınızdayız.

Hayat boyu ailesi olarak bireylerin dünyaya olumlu bakan, özgüveni yüksek, duyarlı ve daha üretken olarak hayata atılmalarına olanak tanımaktan, gururluyuz!

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızla;

İyi okumalar...

Kaynak: Habermetre