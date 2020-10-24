10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı
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10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı

24.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:13

Geçtiğimiz ocak ayında bir çocuğunun annesi Ecem Özkaya ile tek celsede boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni bir ilişkiye başladı. Oyuncu, yeni aşkını sosyal medya hesabından da ilan etti.

2010 yılında nikah masasına oturan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çifti geçtiğimiz ocak ayında boşandı. Çiftin çocuğunun velayeti de anneye verildi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan başarılı oyuncu Mustafa Üstandağ, muhabir Seda Torular ile aşk yaşamaya başladı. İkili ilişkilerini Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. Üstündağ sevgilisiyle olan fotoğrafını "Hoş gördük" notuyla yayınladı. Başarılı oyuncunun paylaşımına gelen en dikkat çeken yorum ise Şevket Çoruh soru işareti koyması oldu.

10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı

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Haber Yorumları (1)
ÇINAR: HEE hee hep böyle başlar zaten. . . . boş boş konuşmalar-mesajlar. . .
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