10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı

Geçtiğimiz ocak ayında bir çocuğunun annesi Ecem Özkaya ile tek celsede boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni bir ilişkiye başladı. Oyuncu, yeni aşkını sosyal medya hesabından da ilan etti.