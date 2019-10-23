10 yıllık eşini öldüren sanık eşinin ailesini de ölümle tehdit etmiş

23.10.2019 14:05

Kadıköy'de 10 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Türkay Cucur'un yargılandığı davada, eşinin ailesine yönelik 'sizi de geberteceğim' diyerek tehdit içeren mektup yazdığı ortaya çıktı.

Kadıköy'de 6 Mayıs 2019 tarihinde eşi Billur Cucur'u (40) defalarca bıçaklayarak öldüren 51 yaşındaki Türkay Cucur'un "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Türkay Cucur cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"ÜST KATTAN BAĞRIŞMA SESLERİ GELİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç., "Sanık, benim üst komşum oluyordu. Olay günü gece 04.00 sıralarında üst kattan bağrışma sesi gelmesi üzerine gürültüye uyandım. Sesler geliyordu ancak ne konuştuklarını duyamıyordum. Bir müddet sonra sesler kesildi, ben aile kavgası olduğunu düşünerek herhangi bir şey yapmadım. Yatmaya devam ettim. Sabah kapıcı servise geldiğinde üst kattan bağrışma sesleri geldiğini, herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Bana herhangi bir şey duymadığını söyledi. Daha sonra sanık, kapıcıyı arayıp eylemi gerçekleştirdiğini söylemiş" dedi.

KAPICIYI ARAYARAK KARISINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Apartman görevlisi F.T. ise, "Olay günü sanık beni telefondan arayarak eylemi gerçekleştirdiğini, polise haber vermemi söyledi. Ben de polisi arayarak bilgi verdim. Olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Apartmanı rahatsız edecek boyutta kavgalarına şahit olmadım. Maktulün sanığa kötü söz söylediğine de şahit olmadım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla birbirlerine seviyorlardı. Benim bilgim bundan ibarettir" diye konuştu. Duruşmada dinlenen diğer tanıklar da olay anını görmediklerini söyledi.

Öldürdüğü eşinin ailesini de ölümle tehdit etti

Öte yandan, sanık Türkay Cucur'un öldürdüğü eşinin ailesine yönelik 'sizi de geberteceğim' ifadelerinin yer aldığı tehdit ve hakaret içerikli mektup yazdığı ortaya çıktı.

"MEKTUBU BEN YAZDIM"

Tanık beyanlarının ardından söz alan katılan avukatı Muammer Küçük, "Dosya içerisinde emanete alınan mektubun sanık tarafından yazılıp yazılmadığının sorulmasını talep ediyorum" dedi. Sanık ise, mektubu kendisinin yazdığını söyledi.

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Türkay Cucur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan iddianamede, Türkay Cucur ile maktul Billur Cucur'un 10 yıllık evli oldukları, sanığın olay günü yatak odasında bulundukları sırada maktulü önce yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından eline aldığı metal keskiyle birkaç kez kafasına vurduğu anlatıldı.

Maktulün direnmesi ve yardım çığlığı atması üzerine sanığın mutfaktan aldığı meyve bıçağını maktulün göğüs bölgesine sapladığı, daha sonra mutfaktan başka bir bıçak daha alarak maktule vurduğu ve boğazını keserek maktulü öldürdüğü belirtildi. Cinayetin ardından sigara almak için evden ayrılan Türkay Cucur'un daha sonra tekrar eve geldiği, maktule ait bir kolye ve valizini alarak evden ayrıldığı anlatılırken, sanığın apartman görevlisini arayarak olayı anlattığı vurgulandı.

İddianamede, sanık Türkay Cucur'un "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA