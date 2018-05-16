10 Yıllık ABD Devlet Tahvili Getirisi Yüzde 3,1'e Çıktı

NEW 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 3,1 seviyesine çıktı.

TSİ 23.00'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 3,1 seviyesini gördü.

Yaklaşık son 7 yılın en yüksek seviyesine tırmanan 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, böylece, Temmuz 2011'den sonra ilk defa yüzde 3,1 seviyesine çıkmış oldu.

10 yıllık tahvil getirisi dün yüzde 2,3 artışla yüzde 3,095 seviyesine ulaşmıştı.

Bugün, 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 3,22'ye, 2 yıllık devlet faizi yüzde 2,59'a kadar çıktı.