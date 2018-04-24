10 Yıllık ABD Devlet Tahvili Getirileri Yüzde 3'e Çıktı

NEW Dünyada tahvil faizleri için gösterge niteliğini taşıyan 10 yıllık ABD devlet tahvili getirileri yüzde 3 seviyesine çıktı.

Küresel yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen 10 yıllık ABD devlet tahvili getirileri bugün TSİ 16: 45'te yüzde 3,001 seviyesini görmesinin ardından, TSİ 16: 50'de de 3,003 seviyesine yükseldi.

Böylece, yatırımcılar açısından psikolojik sınır olarak kabul edilen yüzde 3'lük seviyeye Ocak 2014'ten beri ilk defa ulaşılmış olundu.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaştırma çerçevesinde faiz artırımlarına ve bilanço küçültmeye hız vereceği beklentisinin, ABD devlet tahvili faizlerini yukarı ittiğini belirtiyor.