10 yılı geride bırakan personele ödül

SAMSUN (İHA) - YEDAŞ, hizmet bölgesindeki 5 ilde 10 yılı geride bırakan personelini ödüllendirdi. Genel Müdür Bora, "Aidiyet ve çalışan bağlılığını daima ön planda tutuyoruz" dedi.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını teknolojik alt yapısıyla birleştiren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ); Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 10'unu yılını dolduran çalışanlarını ödüllendirdi.

Toplam 220 çalışana ödül

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, kurum olarak daima 'aidiyet duygusu ve çalışan bağlılığı'nı ön planda tutuklarını söyleyerek, "Bu ilke doğrultusunda Samsun'da 106, Ordu'da 40, Çorum'da 25, Amasya'da 26 ve Sinop'ta 23 olmak üzere toplamda 220 çalışınımızı ödüllendirdik" dedi.

Çalışanlara verilen değer

Ödül almaya hak kazanan tüm YEDAŞ çalışanlarını kutlayan Genel Müdür Bora, "Hizmetlerimiz ve kalitemiz ile sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde YEDAŞ'tan söz ettirmek hedefindeyiz. Çalışanların mutlu ve huzurlu olmadığı bir yerde başarının gelmesi mümkün değildir. Motivasyon, güvenilirlik ve aidiyet duygusu, insan kaynakları stratejimizin temelini oluşturuyor. Uygulamaya aldığımız yenilikçi yaklaşımlar ile güçlü kurum kültürü sayesinde, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri en üst seviyede tutuyoruz" diye konuştu.

Sürekli artan hizmet kalitesi

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, açıklamalarının son bölümünde ise, "Biz yöneticilerin en önemli görevi çalışanlarımıza hak ettikleri değerin gösterilmesini sağlamaktır. Hep birlikte hizmet kalitemizi daha da artırarak bölgemize en güzel şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN