10 yıldır sahipsiz kedilere bakan esnaf sokağa çıkma kısıtlamasında da kedileri yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 yıldır sahipsiz kedilere bakan esnaf sokağa çıkma kısıtlamasında da kedileri yalnız bırakmadı

10 yıldır sahipsiz kedilere bakan esnaf sokağa çıkma kısıtlamasında da kedileri yalnız bırakmadı
02.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:31

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Sait Yurtaşer, kendi imkanları ile 10 yıldır baktığı sahipsiz kediler için sokağa çıkma kısıtlamasında da sokağa inerek kedilere mama verdi, yaralı kedilerin bakımlarını yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Sait Yurtaşer, kendi imkanları ile 10 yıldır baktığı sahipsiz kediler için sokağa çıkma kısıtlamasında da sokağa inerek kedilere mama verdi, yaralı kedilerin bakımlarını yaptı.

Kızıltepe Yeni Mahallede motosiklet satışı yapan 59 yaşındaki Mehmet Sait Yurtaşer, 10 yıldır sahipsiz kedilere gönlünü ve dükkanını açtı. Sokak kedilerine kendi imkanlarıyla bakan hayırsever esnaf, yaralı kedilerin tedavilerini de yapıyor. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boşaldığı için sokak kedileri yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyor. Ancak sahipsiz kedilerin yardımına yine Yurtaşer yetişti. Kedilere mamalarını veren hayırsever esnaf, dükkanında tedavilerini yaptığı kedilerin bakımlarını da ihmal etmedi.

50'ye yakın sokak kedisine bakıyor

Yaklaşık 50 sokak kedisine bakan Yurtaşer, "Ben bu mahallede oturuyorum. Yıllardır ben bu kedilere hem yardım ediyorum hem de kedilerin bakımlarını yapıyorum. Ara sıra doğumlarını dahi gerçekleştiriyorum. Onların aç kalmalarına hiç razı olmuyorum. Hatta akşam iftara gitmeden önce onların yemeklerini vermeden iftarı bile açmıyorum" dedi.

Canlarım dediği sokak kedilerini korona günlerinde de yalnız bırakmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında kedilerin kapısına gelip kendisini çağırdığını ifade eden Yurtaşer, "Sokağa çıkma yasağı olmadan önce lokantalarda ve evden çıkan artıklardan kediler faydalanıyordu. Ama bugün onlar kapandığı için ve artık olmadığı için aç kalıyorlar. Hatta susuz bile kalıyorlar. Sabah kapımın önüne geliyorlar Onlar beni zorla aşağıya çağırıyorlar ve onlara gidip yemek veriyorum. Şimdi çıktım canlarım aç. Ben evde yatabilirdim, televizyon seyredebilirdim ama bu canlar aç kalacak. Yaralılara da bu barınağın gönderdiği sprey var. Onların yaralarına sprey sıkarak tedavi ediyorum" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haber
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haber
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haber
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haber
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Pınar Altuğ Gülben Ergen Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: 10 yıldır sahipsiz kedilere bakan esnaf sokağa çıkma kısıtlamasında da kedileri yalnız bırakmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 14:54:03. #1.14#
title