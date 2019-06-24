10 yıldır bağımlılık tedavisi gören çift bebek sahibi oldu, dünyaları değişti

Antalya'da 10 yıldır madde bağımlılığıyla mücadelede eden Fatih (27)-Ayşenur Yüzügüler (24) çiftinin çok istedikleri bebekleri dünyaya geldi. Daha önce annenin yaşadığı iki düşükle hayalleri yıkılan çift, 4 gün önce son derece sağlıklı olarak dünyaya gelen bebeklerine 'Mira' ismini koydu.

Batman'da tanışan Fatih ve Ayşenur, 2014 yılında evlenerek Antalya'ya yerleşti. Evlilik öncesi uyuşturucu madde kullanan çift, dünya evine girdikten sonra da bağımlılıklarını sürdürdü. O ana kadar maddi durumları yerinde olan Yüzügüler çifti, uyuşturucu yüzünden şirketi batırdı, evlerini sattı. Yaşadıkları kötü günler bununla da sınırlı kalmadı. Çocuk yapmak isteyen çiftten Ayşenur Yüzügüler, madde kullanımına devam ettiği için 3 yıl önce iki kez bebeklerinin olacağını öğrendi ancak düşük yaptı. Tüm maddi imkanları kaybolan çift bu sürecin ardından sokaklarda yatıp kalkmaya başladı. Çift, bataklık hayatından çıkmak için daha önceki ismi AYBÜDER olan 'Sen varsan, biz de varız' adlı dernekte madde bağımlığıyla mücadele etmeye başladı.

4 gün önce bebekleri dünyaya geldi

Yaşam koşulları gün geçtikçe iyiye giden çift, bir yıl önce bebek sahibi olmak istedi. Kullandıkları maddelerin kendilerine verdiği hasarla, bebeklerinin bundan etkilenip etkilenmeyeceğini araştıran Yüzügüler çifti, yapılan testlerden onayı alınca umutları yeşerdi. İlerleyen hamilelik süresinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ve çiftin 4 gün önce umutla bekledikleri 'Mira' isminde 2.5 kilo doğan bebekleri dünyaya geldi.

"Doktorlar bir daha çocuk sahibi olamazsınız demişti"

Dernek içerisindeki evlerinin kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açan Yüzügüler çifti, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Eşinin daha önce iki kez düşük yaşadığını ve doktorların kendilerine bir daha çocuk sahibi olamayacağını bildirdiğini söyleyen Fatih Yüzügüler, bu yüzden büyük bir umutsuzluk içerisine girdiklerini belirterek, "Hamile olduğunun haberini aldığımda çok mutlu oldum. Sonuçlarda ve testlerde bir sıkıntı olmadığını duyunca daha çok sevindim" dedi.

Yüzügüler, ismini Mira koydukları bebeklerinin kendilerini yaşama daha sıkı bağladığını belirterek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

"6-7 ay sokaklarda yatıp kalktık"

10 yıllık bir madde bağımlılık geçmişi olduklarını ifade eden Yüzügüler, "Madde bağımlılığının benim artık kaderim olduğunu ve bununla artık öleceğime inanmıştım. Şehir değiştirdim, eşim iki defa intihar edip düşük yaptı. Maddi, manevi hem ailemizi hem tüm çevremizi kaybetmiştik. Son 6-7 ay sokaklarda yatıp kalkmaya başladık. Ancak yaşayan bilir, umudun tükendiği, hiçbir çıkış yolunun olmadığı kapkara bir dünya. Ama sonra bağımlıların birbirlerine yardım ettiği sistemle tanıştık. Ayık kalınabildiğini, bununla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ve başka insanlara yardım ederek aslında kendimizi güçlendirdiğimizi fark ettik. Bu yol beni buraya getirdi" diye konuştu.

"İçtiğim çaydan tat alabiliyorum"

Madde bağımlılarına seslenen Yüzügüler, "Diğer kardeşlerimize önerim. Bu ömür boyu süren bir rahatsızlık. Sadece kandan uyuşturucunun temizlenmesiyle biten bir şey değil. Ayık bir hayat, kesinlikle kötü bir hayat değil. Keyifle dolu, doyumlu bir hayat. En azından hissediyorum. Önceden birisi ölse umurumda olmazdı. Bütün hislerim körelmişti ama şu anda bir arkadaşımla oturup içtiğim çaydan tat alabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gözünü açıp gülümsemesi yetiyor"

Kullandığı maddelerden dolayı daha önce iki kez düşük yapan Ayşenur Yüzügüler, hamile kaldığını öğrenince çok mutlu olduğunu ve yapılan testlerde de bebeğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını duyunca mutluluğunun katlandığını dile getirdi. Yüzügüler, "Şu anda çok mutluyum ve bunu tarif edemiyorum. Çok tatlı bir şey. Maddeyi bıraktıktan sonra yaşamım farklı oldu ama bebek geldikten sonra daha da farklı oldu. Bir şeyi bağlar ya insanı hayata, o da beni hayata daha çok bağlıyor. Biraz zorluk yaşıyorum uykusuz kalıyorum ama onun gözünü açıp bir gülümsemesi yetiyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA