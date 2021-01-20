Mersin'de 10 yıldır atık biriktirilen "çöp ev" temizlendi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 10 yıldır atık biriktirildiği belirlenen evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.???????

Çalışma başlatan Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evde yalnız yaşayan bir kişinin 10 yıldır sokaklardan topladığı çöpleri konutunda biriktirdiğini belirledi.

Evin içerisinde yapılan tahliye ve temizlik çalışmasında 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Uzun uğraşlar sonucu temizlenen ev dezenfekte edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı