10 yıldır aranan cinayet zanlısı, ikizinin kimliğiyle saklanıyormuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 yıldır aranan cinayet zanlısı, ikizinin kimliğiyle saklanıyormuş

10 yıldır aranan cinayet zanlısı, ikizinin kimliğiyle saklanıyormuş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İkiz kardeşine ait kimlik belgesi ile 10 yıldır gizlendiği tespit edilen cinayet zanlısı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

İkiz kardeşine ait kimlik belgesi ile 10 yıldır gizlendiği tespit edilen cinayet zanlısı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Kasten öldürme ve silahla tehdit" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. isimli şahsın, tek yumurta ikizi olan ikiz kardeşi adına düzenlenmiş kimlik belgesi ve kardeşine ait otomobili kullanarak, 2011 yılından beri firari olduğunu tespit etti. Seferihisar ilçesinde bulunduğu belirlenen şüpheli H.U., İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan yol kontrol noktasında, kardeşi adına düzenlenmiş kimlik belgesi ile kıskıvrak yakalandı. H.U.'nun Çorum Merkez ilçesinde 2011 yılında işlediği cinayet sebebiyle 10 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

10 yıldır aranan cinayet zanlısı, ikizinin kimliğiyle saklanıyormuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan binadan elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan binadan elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı
Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
10 yıldır aranan cinayet zanlısı, ikizinin kimliğiyle saklanıyormuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:05:17. #1.14#

title