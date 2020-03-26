10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den geri dönüyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İnegöl, Bursa

10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den geri dönüyor

10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den geri dönüyor -12 yaşındaki Kayra'nın tedavisine korona virüsü engeli Bursa İnegöl'de 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki...

26.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:23
10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den geri dönüyor

10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den geri dönüyor

-12 yaşındaki Kayra'nın tedavisine korona virüsü engeli

BURSA - Bursa İnegöl'de 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki 48 saatlik ameliyatı sona erdi. ABD'de tedavi gören Kayra korona virüsü sonrası tedavisi tamamlanmadan bugün Türkiye'ye geri dönüyor. Tedavi gördüğü hastanede karantina altına alınması nedeniyle geri gelen Kayra'nın 14 günlük karantinasının evde mi yoksa hastanede mi geçireceği hava alanına geldiğinde belli olacak.

Şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, 27 Temmuz'da ABD'nin Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapılan Kayra, yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra, operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta bir kez daha ABD'ye giden ve yaklaşık bir aydır Amerika'da olan küçük çocuk, 48 saat süren son ameliyata alındı. 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra'ya bu kez kolon nakli yapıldı. Küçük kızın daha önce yapılan gırtlak ameliyatının ardından kolon nakliyle birlikte ağzından beslenmeye başladı. Uzun yıllar sonra ağızdan su içen ve su gıdalar tüketmeye başlayan Kayra'nın ABD'deki tedavisi devam ediyordu. Ancak dünya genelinde yaşanan Korona Virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede Karantina çevrilmesi nedeniyle Kayra anne ve babasıyla birlikte doktorlar tarafından Türkiye'ye gönderilme kararı aldı. Dün gece uçakla Türkiye gönderilen aile bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Kayra ve anne babasının ev karantinasına mı yoksa hastanede mi kalacağı hava alanına geldiği zaman belli olacak.

10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den geri dönüyor

Kaynak: İHA

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10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra, ABD'den geri dönüyor

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