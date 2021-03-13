'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU
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'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU

13.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:20

haberleştirdiği donanımlı bebek arabası ihtiyacı, yardım derneği tarafından karşılandı.

haberleştirdiği donanımlı bebek arabası ihtiyacı, yardım derneği tarafından karşılandı. Ailesi, gezmeyi çok seven Arda'yı bu sayede dışarıda rahatça dolaştırmaya başladı.

Genç ilçesinde yaşayan Abdullah ve Nihal Ortak çiftinin 2004 yılında doğan ikinci çocukları Bilal, beyin ve beyincik arasında gelişen yağ bezesi nedeniyle 2010'da hayatını kaybetti. Çift, 2012'de dünyaya gelen oğulları Arda'da da benzer hastalık belirtileri görünce hastaneye başvurdu. Arda'ya halk arasında 'balık pulu' olarak da bilinen iktiyozis hastalığı ile orta bilişsel gelişmede gecikme teşhisi koyuldu. Ailesi, beyin ve beyincik arasında gelişen yağ bezesi nedeniyle doktorların "10 yıl yaşar" dediği Arda'yı İstanbul'a götürdü. Burada da sonuç alamayan Abdullah Ortak, işini bırakıp, oğluyla ilgilenmeye başladı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle akülü ya da tekerlekli sandalye alamayınca Arda'yı kucağında dışarı çıkarmaya başlayan baba Ortak, mutlu etmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Oğlunun dışarı çıkmayı çok sevdiğini anlatan Ortak, gezdirmek için piyasada bulunmayan ve 1 metrelik alanı kaplayan bebek arabasına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gününün büyük bölümünü evde uzanarak, tabletten çizgi film izlemekle geçiren Arda'nın dışarıda gezebilmek için donanımlı bebek arabası ihtiyacı, DHA'nın haberinin ardından yardım derneği tarafından karşılandı.

'DIŞARI ÇIKACAK, DİYE ÇOK SEVİNDİ'

Hayırsever tarafından Arda'ya çizgi film izleyebilmesi için tablet hediye edildiğini söyleyen Abdullah Ortak, bebek arabasına da kavuştuklarını belirtti. Dernek yetkililerine teşekkür eden Ortak, "Oğlum Arda'nın tekerlekli araba ihtiyacı giderildi. Aracı olan arkadaşlardan, getirip, götürenlerden Allah razı olsun. Dışarı çıkacak, diye çocuğum çok sevindi. Bir gazeteci ise evimizin 1 yıllık internet abonelik ücretini üstlendi. Allah razı olsun" dedi.

'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU
'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU
'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU
'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU
'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU
'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU
'10 YIL YAŞAR' DENİLEN ARDA'NIN HAYALİ, GERÇEK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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