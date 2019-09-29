10 yıl sonra açılan oto pazarında alan da satan da memnun

29.09.2019 16:52

Ordu'nun Fatsa ilçesinde on yıl sonra açılan ikinci el oto pazarında alan da memnun oldu satan vatandaşlar da.



İlçedeki Özel Sanayi Sitesi içinde kurulan ikinci el oto pazarında alıcılar istedikleri arabayı ararken, satıcılar ise ellerindeki araçları satarak açılan ilk pazarda işlerinden memnun olduklarını ifade ettiler.



Bundan sonra her pazar günü oto pazarının açık olacağını belirten Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, "Yıllardır ikinci el oto pazarını açmak için mücadele verdik. Bu mücadele sonunda Özel Sanayi Sitesi içinde ikinci el oto pazarını ilçemize kazandırdık. İlk gün gerçekten satışlarımız çok güzel oldu. Trabzon'dan Samsun iline kadar böyle bir pazar yok. Bizlere bu fırsatı sağlayan emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Fatsa için böyle bir pazarın ihtiyaç olduğunu dile getiren Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Uzun ise yaptığı açıklamada, "Trabzon ve Samsun illeri arasında böyle bir otomobil pazarı kurulmadı. Bölgemizin kalkınması için buradaki kurulan pazar çok önemliydi. Galericiler Derneği bizleri böyle bir planlarını olduklarını ifade etti. Bizler de kendilerine yardımcı olarak bu pazarın kurulmasını sağladık. Kurulan pazarın ilerleyen günlerde daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Galerici esnafından İlhan Kaynaroğlu ise, "Bu zamana kadar geç kalınmış bir durumdu. Araçlarımızı sabahın ilk saatlerinde pazara getirerek satmaya çalıştık. Genel olarak galericiler de normal vatandaşlar da satışlardan memnun oldular. Bundan sonra burada pazar koyarak satışlarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA