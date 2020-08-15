10 yıl önce tarihte bugün 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, Resmi açılışını gerçekleştirdiği Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Sanko Makina ile birlikte toplam 42 fabrikanın Gaziantep'e ve bütün ülkeye hayırlı olmasını diledi.

KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞİMLE GURUR DUYARIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop mitinginde halkın karşısına çıktı. Kılıçdardoğlu geçmişiyle gurur duyduğunu söyledi.

AK PARTİ AYASOFYA'YI AÇABİLECEK Mİ?

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan, Ayasofya Camii önünde açıklama yaptı. Karacan, Ramazan Bayramı namazı için Ayasofya Camii'nin bir günlüğüne ibadete açılmasını istedi. 321872

GÜVERCİNLERİN SU İÇME KAVGASI

Adana'da hava sıcaklığı 42 dereceye çıkınca güvercinler parkta açık bırakılan çeşmenin suyuna hücum etti. 321852

Sevimli hayvanlar hortumdan akan ve yerdeki sudan içebilmek için birbirleriyle zaman zaman didişti.

(İHA)

Kaynak: İHA