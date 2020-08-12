10 yıl önce tarihte bugün ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Balıkesirli bir vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına referandumla alakalı başlattığı hayır kampanyasıyla vatandaşın özgür iradesine tesir edip ipotek koymaya çalıştığını öne sürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

RUSYA'DA 2. ÇERNOBİL TEHLİKESİ

Rusya'da yangınla mücadele ekipleri, yangınların Çernobil faciasından etkilenen Byransk bölgesine de sıçrayıp tehlikeli radyoaktif maddeleri harekete geçirmesini önlemek için denetimlerini arttırdı. Greenpeace başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, bölgeye ulaşacak alevlerin buradaki partiküllerin yanarak toz bulutu şeklinde yeni bir faciaya neden olacağı konusunda uyarıda bulunurken, yetkililer, Çernobil faciasından etkilenen bölgedeki devriyelerin arttırıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

1. MURAT HÜDAVENDİGAR'I ANMA TÖRENLERİ

Bu yıl yedincisi düzenlenen 1. Murat Hüdavendigar'ı Anma törenleri için Kosova'ya giden Osmangazi Belediyesi heyeti, Makedonya'da da bir dizi temasta bulundu. Etkinlik kapsamında Osmangazi Belediyesi, Üsküp Çınarcık Belediyesi ve El Hilal Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA