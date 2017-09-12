10 Yıl Önce Kendisini İntihardan Vaz Geçiren Kadınla Evlendi

Amerika'da 10 sene önce girdiği depresyon sebebiyle intihar etmeye karar veren adamın hayatı telefonuna gelen aramayla değişti. Telefonun ucundaki kadın eski bir arkadaşıydı ve onun intihardan vaz geçmesini sağladı. 10 yıl sonraysa evlenip, yuva kurdular.

"KİMSENİN UMURUNDA DEĞİLDİM"

Bu ilginç hikayenin baş kahramanı olan, Kevin Walsh isimli adam 17 yaşında intihar etmeye karar verdi. Sevgilisinden ayrılmış olmasının verdiği üzüntü ve kendisini tamamen yalnız ve değersiz hissetmesiyle bu kararı aldığını söyleyen Kevin, "Blake arayana kadar kimsenin umrunda olduğumu zannetmiyordum" diye açıklıyor o dönemki hislerini.

"10 SANİYE SONRA İNTİHAR EDECEKTİM"

İntihar etmesine saniyeler kala telefonu çalan Kevin, o anları şöyle anlatıyor; "Bir not yazıp intihar edeceğim yere gittim. Kendi hayatıma son vermeden yaklaşık 10 saniye önce beklenmedik bir biçimde telefonum çaldı. Arayanın kim olduğu yazmıyordu."

"EKRANDA BİLİNMEYEN NUMARA YAZIYORDU"

Kevin üniversitesinin ilk sınıfındayken depresyona girdi ve hayattan kendini tamamen soyutladı. Yalnızlık onu intihara sürüklediği sırada telefonun ekranında "bilinmeyen numara arıyor" yazısını gördü.

"BUGÜN BURADAYSAM, BLAKE SAYESİNDE"

Kevin Walsh; "Arayanın kim olduğunu merak etmememe rağmen telefonu açtım, sesi duyduğumda onun Blake olduğunu anladım." O telefon aramasından sonra 1 yıl boyunca hiç konuşmadık. Sonrasında arkadaşça görüşmeye başladık ve ilişkimiz buralara kadar geldi. Eğer o telefonu açmasaydım şu an burada olmazdım. Hayatımı ona borçluyum". diye kouştu.