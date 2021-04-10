10 yıl önce işlenen kadın cinayeti aydınlatıldı
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10 yıl önce işlenen kadın cinayeti aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
10 yıl önce işlenen kadın cinayeti aydınlatıldı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 10 yıl önce kaybolan Leyla Ganigülü'nü öldürdüğü değerlendirilen 7 şüpheliye gözaltına aldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 10 yıl önce kaybolan Leyla Ganigülü'nü öldürdüğü değerlendirilen 7 şüpheliye gözaltına aldı. Şüphelilerden M.N.A isimli şahıs tutuklandı.

Olay, Gaziantep'te 28 Haziran 2011 yılında meydana geldi. Leyla Ganigülü, evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. 10 yıl önce kaybolan ve polis tarafından öldürüldüğü değerlendirilen 1980 doğumlu Leyla Ganigülü, olayıyla ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kuruldu. Ekip, teknik ve fiziki takip, yapılan analiz çalışmaları ve incelemeleri neticesinde olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.N.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Adam Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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