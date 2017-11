10 Yıl Önce Denemek İçin Diktiği Meyve Geçim Kaynağı Oldu

Kayısısıyla meşhur Malatya'nın Darende ilçesinde bir çiftçi 10 yıl önce deneme amacıyla diktiği Trabzon hurmasından büyük verim aldı. Her yıl ağaç sayısını arttıran üretici, bu yıl ise yaklaşık 3 tonun üzerinde hurma toplamayı hedefliyor.



Darendeli üretici Suat Sönmezler, kayısıya alternatif olarak Trabzon hurması yetiştirmek için kolları sıvadı. 10 yıl önce bahçesine diktiğini bir adet Trabzon hurması ağacından ortalama 100-150 kilogram ürün alan Sönmezler, her yıl bahçesindeki hurma ağacı sayısını arttırdı. Bir dönüm arazisinde ekili bulunan 30 kök ağacın hasadına başlayan Suat Sönmezler, bu yıl 3 tonun üzerinde meyve toplamayı hedefliyor.



Ağacın tutacağına kendisi de inanmıyordu



Hurma ağacını ilk diktiğinde çevresindekilerin, 'Burada yetişmez, sıcak iklimi sever' dediğini belirten Sönmezler, kendisinin bile ağacın tutacağına inanmadığını anlatarak, "Ama yıllardır meyvesini yiyoruz. Bahçemize yeni fidanlar dikerek sayılarını çoğaltıyoruz" ifadelerini kullandı.



İlçede hızla üretimi arttı



Kendilerinden sonra çok sayıda üreticinin de Darende'de Trabzon hurması yetiştirerek, kış ayları için alternatif bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden Suat Sönmezler, "İlçenin her yerinde yetişmiyor, daha çok ılıman yerleri ve su kenarlarını seviyor. Üretimi artırılırsa yeni bir gelir kapısı olabilir. Pazar sorunu da yaşanmaz" diye konuştu.



Sönmezler, bahçesi uygun olan üreticilere önerdiği Trabzon hurmasının aromasını tadan herkes tarafından beğenildiğini söyledi. - MALATYA