10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, DENKTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde tedavisi gören Kuzey Kıbrıs'ın kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ziyaret etti.

İTFAİYENİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Çatıda bulunan piknik ve mutfak tüplerini fark eden itfaiye erleri, muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Tüpler soğutularak bölgeden uzaklaştırıldı.

TORNAVİDA İLE BANKA SOYGUNU TEŞEBBÜSÜ

Antalya'da madde bağımlısı ve sabıkalı genç, elinde tornavida ile bankayı soymak istedi. Madde bağımlısı genç, banka görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek emniyet ekiplerine teslim edildi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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