10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER ESAD'I PROTESTO ETTİ Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Suriye Konsolosluğu önünde eylem yaparak Beşar Esad ve yönetimini protesto etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, ellerindeki çeşitli pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

HİZBUTTAHRİR ÜYELERİ YAKALANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü Hizbuttahrir üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgüt dökümanı, toplatma kararı bulunan dergi ve örgüt içi eğitim amacıyla hazırlanan belge ele geçirildi.

BATMAN'DA SICAKLIK 42 DERECEYİ BULDU

Hava sıcaklığının 42 dereceyi gösterdiği Batman'da vatandaşlar serinlemek için camilere akın etti. Gün ortasında dışarıda işi olan vatandaşlar başlarını sıcaktan korumak için kartonla önlem alırken, çocuklar hortumla kendilerine su tutarak serinlemeye çalıştı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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