10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN TİM GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KONUŞTU Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 18. Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, sandık ve demokrasiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÖĞRENCİLERİN LYS HEYECANI

Türkiye genelinde Lisans Yerleştirme Sınavı'nın 3. Oturumu gerçekleştirildi.

Öğrenciler sınava girerken aileler okul bahçe ve önlerinde çocuklarını bekledi.

YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİ KARAMAN'DA BULUŞTU

2. Uluslararası Karaman XC Türkiye Yamaç Paraşütü Organizasyonu Karaman'da gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı çok sayıda paraşütçünün katıldığı program 5 gün boyunca devam etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı