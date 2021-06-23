10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

AB DEVLET LİDERLERİ ZİRVESİ

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Brüksel'de toplandı. İki gün sürecek olan zirvede liderler; Yunanistan'ın yaşadığı borç krizi, Libya savaşı nedeniyle Kuzey Afrika ülkelerinden AB ülkelerine olan göç dalgası ile AB içinde uygulanan sınır politikaları, Libya operasyonu ve Suriye'deki son durum gibi konu başlıklarını ele alındı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE POMBA PANİĞİ

ABD Büyükelçiliği önünde bir ağacın altına bırakılan poşet polis ekiplerini alarma geçirdi. Elçilik çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba uzmanının yaptığı inceleme sonucu poşette kiraz olduğu tespit edildi.

KONAK'TA RUMELİ ŞENLİĞİ

Konak Belediyesi ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 7. Gültepe Rumeli Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Geç saatlerine kadar eğlenen vatandaşlar, 7'den 70'e halay çekip, Rumeli ezgileriyle oyunlar oynadı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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