10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BİNALİ YILDIRIM'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti'nin İzmir Milletvekili olarak seçilen Binali Yıldırım seçim sonuçlarını değerlendirdi. Binali Yıldırım ; "AK Parti üçüncü dönem üst üste oyunu arttırarak tek başına iktidar olurken bir ilke de imza attı. Türkiye seçimini yaptı ve Türk halkı kazandı" dedi.

SURİYE SINIRINA 'TÜRK' BAYRAĞI

Suriye, sınırında Türk bayrağı dalgalanıyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nün hemen karşı tarafında yer alan ve Suriye sınırında bulunan Demus Tepesi'ndeki bir kuleye Türk bayrağı asıldı.

Köyün hemen karşı tarafında yer alan ve Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Demus Tepesi'ndeki kulede dalgalanan Türk bayrağı, Türkiye tarafından da rahatlıkla görülebiliyor.

BORÇLARDAN DOLAYI BELEDİYE BİNASI SATILIYOR

Gelik Belde Belediye Başkanı Hasan Fahri Yıldırım, belediye işçisine olan borç 1 milyon TL'ye çıkınca belediye binasını 300 bin TL'ye satışa çıkardı. Göreve geldiği 2004 yılında işçiye olan borç 312 bin TL iken, belediyenin geliri olmaması nedeniyle borçlar ödenemedi ve 1 milyon TL'ye çıktı.

Belediyenin maddi olarak değerlendirilecek arazisinin olmaması nedeniyle 3 katlı belediye binasını satışa çıkaran Başkan Yıldırım, alıcının çıkması durumunda 47 personel ve geçmiş yıllarda emekli olan çalışanların alacaklarının bir kısmının ödeneceğini söyledi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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