10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSTANBUL'A KÖPRÜ YAPIMINI İNÖNÜ ENGELLEDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta halka seslendi. Erdoğan, 1930'lu yıllarda İstanbul'a yapılmak istenen köprünün İsmet İnönü tarafından engellendiğini söyledi.

KIZIYLA BİRLİKTE GİTTİ, OKULU BİRİNCİ BİTİRDİ

Tokat'ta, üç çocuk annesi Şule Sema Alkoç, 21 yaşındaki kızı Dilşad Alkoç ile birlikte üniversite sınavına girdi.

Anne tarih bölümünü, kızı ise Müzik öğretmenliği bölümünü kazandı.

4 yıl boyunca kızıyla okula gidip gelen anne bu yıl okul birincisi olarak mezun oldu.

İLAÇLAR HASTANIN AYAĞINA GÖTÜRÜLÜYOR

Afyonkarahisar'da bir yıl önce Türk Eczacılar Birliği ile Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokol dışarı çıkamayan hastaların umudu oldu.

Mobil eczane sistemi ile hastanın ilacı ayağına kadar götürülüyor.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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