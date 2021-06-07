10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ABD'DE ARAÇLA YAPILAN ATLAYIŞ NEFES KESTİ

ABD'de araçla yapılan bu atlayış nefesleri kesti. Seyirciler bu adrenalin dolu atlayış sırasında arabanın metrelerce yüksekten uçuşunu çığlık çığlığa izledi.

CAMI PATLAYAN UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

İstanbul-Mardin uçağının Malatya Havaalanına, uçağın ön camının patlaması sonucu zorunlu iniş yaptı. Yolcuların tehlikeyi ancak havaalanına indikten sonra öğrendi.

ENGELLİ KURSİYERİN AZMİ HAYRAN BIRAKTI

Çanakkale'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam sanat Okulu tarafından açılan el sanatları kursu büyük ilgi gördü.

Kurslara katılan 59 yaşındaki işitme engelli Feride Uysal, el emeği göz nuru dökerek 8 ayda Maraş İşi Sim Sırma Bindallı yaptı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı