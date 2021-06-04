10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN: İZMİRLİLERE YALAN SÖYLENİYOR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Mitingi Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Erdoğan futbol takımı tutar gibi parti tutulmaması gerektiğini söyledi.

CEMAL HÜNAL CİRİT MÜSABAKASINA KATILDI

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen atlı cirit şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Esentepe Mahallesi'nde yapılan şenlikte oyuncu Cemal Hünal da, ata binerek cirit müsabakasında yarıştı.

IŞIN KARACA KONSERİNİ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve hamile olduğunu açıklayan şarkıcı Işın Karaca, Bandırma Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte konser verdi.

Cumhuriyet Meydanındaki konseri binlerce kişi izledi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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