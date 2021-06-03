10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ANKARA-KONYA YHT TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni deneme seferini başarıyla gerçekleştirdi. Ankara Garından hareket eden tren, bu sefer sırasında 287 kilometre hıza ulaştı.

Ulaştırma Bakanı ve basın mensuplarını taşıyan tren Ankara-Konya arasındaki mesafeyi 1,5 saatte tamamladı.

GAZİANTEP BÖLGENİN YILDIZI OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Gaziantep'te düzenlenen mitinge katıldı. CHP lideri, iktidara gelmeleri halinde teşvik sistemini yeniden düzenleyeceklerini kaydetti.

OSMANLI MİMARİSİ AVM DUALARLA AÇILDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaptırılan kervansaray mimarisindeki alışveriş merkezi ünlü markaları bir araya getirdi.

Bin kişinin istihdam edileceği alışveriş merkezinin açılışı dualarla yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı