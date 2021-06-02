10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN MERSİN'DE HALKA HİTAP ETTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Tevfik Sırrı Gür stadı önünde halka hitaph eden Erdoğan, ufku olmayanların öfke ve nefret diliyle ayakta kalmaya çalıştıklarını söyledi.

CHP'Lİ KALELİ ROMANLARLA GÖBEK ATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Senan Kaleli, Bursa'da Karacabey seçim bürosunun açılışını yaptı.

Kaleli, açılışta Roman vatandaşlarla birlikte göbek attı.

SİLİVRİ'DE METEM FUARINA YOĞUN İLGİ

Silivri'de mesleki ve teknik eğitim kurumları bölüm öğrencilerinin katılımıyla açılan fuar büyük ilgi gördü. Fuara öğrenciler tarafından hazırlanan kıyafetlerin sunulduğu defile ile çeşitli gösterilen damgasını vurdu.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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