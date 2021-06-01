10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 12 Haziran genel seçim çalışmaları dolayısıyla Diyarbakır'a gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenen Erdoğan, BDP'ye yüklendi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ BAVUL PANİĞİ

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında unutulan bir bavul paniğe neden oldu. Emniyet güçleri çevrede güvenliği sağlarken, olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha görevlisi tarafından patlatılan bavulun boş olduğu ortaya çıktı.

SOLO TÜRK GÖSTERİLERİ NEFES KESTİ

Türkiye Hava Gösterisine katılmak üzere İzmir'e gelen Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk ekibi 2'nci Ana Jet Üssü'nde gerçekleştirdikleri gösteri ile izleyenleri heyecanlandırdı. Son derece tehlikeli görünen hareketleri adeta oyun oynarcasına gerçekleştiren pilotlar, İzmir semalarındaki uçuşlarıyla adeta nefes kesti.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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